На Украине поймали молдаванина, бросившего гранату в толпу людей

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В Николаеве полицейские задержали находящегося в международном розыске гражданина Молдовы, который бросил в толпу людей гранату.

Согласно полученным данным, мужчина обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов и хулиганстве. Он скрывался в одном из сел Николаевского района. Сейчас готовятся материалы для экстрадиции мужчины, передаёт nikvesti.com.

— Известно, что разыскиваемый мужчина совершил тяжкое преступление на территории Молдовы. Находясь в нетрезвом состоянии в развлекательном комплексе в селе Яловенского района, у него с другими отдыхающими возник конфликт. В результате злоумышленник бросил в толпу людей гранату Ф-1, которая, к счастью, не взорвалась. При проведении обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, – сообщили в полиции.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска Украины установили местонахождение 30-летнего обвиняемого. В течении месяца он снимал частный дом на территории Николаевского района. Сейчас задержанный помещен в Николаевский СИЗО.

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