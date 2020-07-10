На участке аллеи проспекта Дачия подключили уличное освещение

На участке аллеи проспекта Дачия подключили уличное освещение

Вчера, 9 июля, на проспекте Дачия, 2-10, было подключено уличное освещение. Ввод в эксплуатацию системы был ранее отложен из-за того, что понадобилась срочная замена кабеля, который повредили вандалы.

По данным пресс-службы примарии Кишинёва, пешеходная зона на Ботанике была полностью отремонтирована в конце мая этого года в рамках проекта по обустройству общественных мест и зеленых зон в столице. Проект предусматривал установку 23 столбов и 27 светодиодных фонарей в периметре улиц Христо Ботева и Матей Милло.

Кроме того, была отремонтирована лестница, которая связывает пешеходную зону с остановкой общественного транспорта на пересечении проспекта Дачия и улицы Христо Ботев. В то же время были заменены асфальтное покрытие и тротуары, а также установлена городская мебель.

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