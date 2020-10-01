На трёхлетнего ребенка упал комод. Малыш в больнице

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Несчастный случай произошёл в частном домовладении в Григориопольском районе. Хозяин дома вышел во двор покормить домашнюю птицу, а его сын остался в комнате.

В какой-то момент малыш потянулся за игрушками, которые находились в комоде. От открытых шкафчиков он накренился и упал на ребёнка, пишет mvdpmr.org.

Трёхлетнего мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа, ушибом головного мозга. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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