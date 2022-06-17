На трёх КПП открыты пункты отдыха для водителей грузовиков

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) открыл пункты отдыха на трёх КПП: “Леушень”, “Джурджулешть” и “Скулень”. В пунктах были созданы необходимые условия для гигиены, питания и оказания квалифицированной первой помощи.

По данным ГИЧС, установленные в пунктах санитарные блоки позволят водителям позаботиться о личной гигиене, а в палатках им предоставляется возможность не только приготовить еду, но и отдохнуть на раскладушках. Чтобы пункты заработали в полном объеме, местные органы власти готовы оказать услуги по очистке канализации. А Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) предоставило освещение и источники питания для электронного оборудования.

Стоит отметить, что первый пункт отдыха был установлен 14 июня на КПП “Леушень”. Им могли пользоваться водители грузовиков, застрявшие в километровых очередях. Позже было принято решение открыть дополнительные пункты на других КПП. Их работа будет осуществляться до тех пор, пока есть запросы.

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