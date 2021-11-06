На трассе водитель Toyota врезался в Renault. Пострадала женщина-пассажир

Авария случилась вчера вечером в Оргееве.
На трассе R6 59-летний водитель Toyota врезался в замедливший ход Renault Kadjar. В результате удара 58-летней пассажирке Toyota понадобилась помощь. Её доставили в районную больницу, пишет unimedia.info.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Facebook Комментарии
Я смотры,почти ни дня,без аварий. Как так можно? Неужели у нас , жителей Молдовы, вообще мозгов нет.Ведь надо выполнять элементарные правила: соблюдать правила дорожного движения,не употреблять алкоголь и не пытаться даже ездить без прав,и всё. Всё просто. Что касается парня из Бричан,ему,к сожалению было 17, где были родители? Зачем купили машину несовершеннолетнему,а если машина отца, почему дал ключи и разрешил выезжать? А таких случаев,к сожалению,очень много. Уважаемые сограждане,выполняйте элементарные правила и будьте здоровы!!!