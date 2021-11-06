На трассе водитель Toyota врезался в Renault. Пострадала женщина-пассажир

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Авария случилась вчера вечером в Оргееве.

На трассе R6 59-летний водитель Toyota врезался в замедливший ход Renault Kadjar. В результате удара 58-летней пассажирке Toyota понадобилась помощь. Её доставили в районную больницу, пишет unimedia.info.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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