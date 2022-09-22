На трассе вблизи Комрата перевернулся автомобиль

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На въезде в город столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся.

По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Renault не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги. Ехавший следом водитель Hyundai не успел среагировать. Машины столкнулись. От удара Renault перевернулась.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Алкотестер показал, что оба водителя были трезвыми, передаёт gagauzinfo.md.

Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить правоохранительным органам.

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