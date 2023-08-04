На трассе в Сороках перевернулся грузовик с яблоками

На трассе в Сороках перевернулся грузовик с яблоками

Инцидент произошёл сегодня утром у села Шолканы Сорокского района. 37-летний мужчина управлял грузовиком с прицепом, полным яблок.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, грузовик перевернулся. К счастью, водитель серьёзно не пострадал, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Причина и обстоятельства аварии устанавливаются, пишет tvn.md.

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