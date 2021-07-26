На трассе перевернулся КамАЗ с пшеницей

На трассе перевернулся КамАЗ с пшеницей

Инцидент произошёл в Рыбницком районе.

Водитель большегруза, гружённого пшеницей, не справился с управлением. КамАЗ выехал за пределы проезжей части и перевернулся, пишет novostipmr.com.

Прибывшим на место аварии автоинспекторам водитель пояснил, что в какой-то момент автомобиль стал неуправляем – стало клинить рулевое колесо. Чтобы извлечь КамАЗ из кювета, понадобился подъёмный кран. Сам водитель не пострадал, от медицинской помощи отказался.

По факту ДТП ведётся разбирательство.

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