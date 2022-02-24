На трассе перевернулся грузовик, перевозивший семена подсолнечника

На трассе перевернулся грузовик, перевозивший семена подсолнечника

Грузовик с 22 тоннами семян перевернулся вблизи Пересечино.

На место происшествия прибыли пожарные, которые расчистили трассу от топлива, предотвратив опасность возгорания.

За рулём большегруза находился 60-летний мужчина. Как пишет echipa.md, на повороте мужчина недостаточно снизил скорость, в результате чего грузовик перевернулся. К счастью, водитель не пострадал.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md