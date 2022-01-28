ДТП на трассе: машина врезалась в дерево, водитель чудом не пострадал

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Авария произошла у села Спея. Водитель Toyota направлялся из Григориополя в Тирасполь.

Проехав перекрёсток, автовладелец почувствовал, что машина перестала “слушаться”. Toyota сначала выехала на встречную полосу, потом – за пределы дороги и столкнулась с деревом.

Водитель ехал один. В результате ДТП не пострадал. У авто есть механические повреждения.

Инспекторы проводят разбирательство.

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