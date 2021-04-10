На трассе Кишинёв-Унгены перевернулся грузовик с прицепом

На трассе Кишинёв-Унгены перевернулся грузовик с прицепом

Инцидент произошёл накануне. Грузовик перевозил щебень. 

По данным полиции, за рулём находился 52-летний мужчина. Согласно предварительным выводам специалистов, ДТП произошло из-за того, что водитель нарушил ПДД, передаёт tv8.md.

– Мужчина не справился с управлением, в результате чего грузовик вылетел с трассы в кювет. Был нанесён материальный ущерб компании, которой принадлежит транспортное средство. Водитель был трезвым, – сообщает полиция. 

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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