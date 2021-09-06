На трассе Хынчешть-Леова произошло цепное ДТП: госпитализирован ребёнок (ФОТО)

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Авария случилась сегодня в селе Мерешень Хынчештского района. В результате 10-летний мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

По данным полиции, 34-летняя женщина-водитель Ford Focus не справилась с управлением и врезалась сзади в Mercedes Sprinter, за рулём которого находился 55-летний мужчина. От удара Ford вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной Hyundai, управляемой жителем столицы, передаёт tv8.md.

В результате ДТП пострадал 10-летний ребёнок, его госпитализировали.

Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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