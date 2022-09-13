На трассах страны появились 15 новых видеокамер: для чего они предназначены

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С помощью камер Государственная администрация автомобильных дорог будет вести учёт суточного потока автомобилей. Как считают в ведомстве, эти данные помогут более эффективно планировать ремонтные работы. На закупку камер из дорожного фонда было потрачено 1,8 млн леев.

Где именно будут установлены камеры, в Госадминистрации автодорог не сообщили. Камеры будут подключены через специальное программное обеспечение. Блоки видеоанализа будут вести в режиме реального времени учёт и оценку траектории транспортных единиц, в том числе велосипедов, мотоциклов, легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, полуприцепов и прицепов.

Кроме того, Госадминистрация автодорог предлагает вместе с видеокамерами установить 15 метеостанций. Они будут передавать информацию об участках дороги, на которых регулярно образуется гололед, а также определять проблемные участки.

– Это программное обеспечение даст нам возможность аргументировать наши инвестиции в дорожную инфраструктуру. Так, больше средств будут направлять на участки, где высокий поток автомобилей. А метеостанции позволят экономить на противоскользящих материалах, – уверены в Госадминистрации автодорог.

Программное обеспечение разработано в Чехии, оттуда же привезено оборудование. Записанные данные хранятся в специальной программе, формирующей ежедневные статистические отчеты.

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