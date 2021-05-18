На территории шести столичных школ до конца июня будет завершено обустройство стадионов

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Начальник отдела Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Василе Ефрос уточнил, что речь идёт о Теоретическом лицее “Михай Витязул”, Теоретическом лицее “Гаудеамус”, Теоретическом лицее “Николае Йорга”, Теоретическом лицее “Георге Кэлинеску”, Теоретическом лицее “Николай Гоголь” и Теоретическом лицее “Ливиу Деляну”.

– Работы по восстановлению и благоустройству стадионов начались в прошлом году, а в этом году завершатся. Недавно был доставлен искусственный газон, – сказал руководитель управления.

Василе Ефрос отметил, что в течение этого года муниципальные власти инициируют работы по модернизации еще 10 стадионов, но список ещё не доработан. Вчера, 17 мая, на оперативном заседании глав муниципальных служб генеральный примар Ион Чебан уточнил, что инвестиции муниципалитета составляют 80%, остальные затраты взяла на себя Молдавская федерация футбола, передаёт ipn.md.

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