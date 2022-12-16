На территории Молдовы приостанавливается вещание шести телеканалов

Шесть телеканалов приостановят с понедельника, 19 декабря, свою деятельность на период действия ЧП в соответствии с решением, принятым сегодня на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Республики Молдова Натальи Гаврилицы. Это: Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV.

– В целях защиты национального информационного пространства и предотвращения риска дезинформации путём распространения недостоверной информации или попыток манипулирования общественным мнением, на основании перечня физических и юридических лиц, подпадающих под международные санкции, а также многочисленных выводов Совета по телевидению и радио за отсутствие достоверной информации в освещении национальных событий, а также войны в Украине, на период чрезвычайного положения приостановлена ​​лицензия на вещание шести аудиовизуальных СМИ: Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, — говорится в распоряжении комиссии.

– На протяжении почти 300 дней войны на Украине пропаганда в Молдове продолжается, более того — интенсифицируется. В ситуации, в которой против нашей страны ведётся не только энергетическая война, но и информационная война, наши ответственность и обязанность — защитить граждан и страну, – отметила Наталья Гаврилица.

– Сегодняшним решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям мы сказали решительное “нет” тем, кто отрицает реальность, войну, страдания, пропагандирует ненависть и дезинформацию. <…> Защитим демократию и нашу свободу. Идём вперёд, – подчеркнул глава МИДЕИ Нику Попеску.

– Молдова должна быть защищена от пропаганды и лжи. <…> Эти СМИ серьёзно и неоднократно нарушали Кодекс об аудиовизуальных услугах, тенденциозно и манипулятивно отражая события в нашей стране, а также связанные с войной России против Украины, – считает вице-премьер Андрей Спыну.