На территории Moldexpo установлена детская площадка

На территории Moldexpo установлена детская площадка

Примария Кишинёва совместно с Федерацией футбола Молдовы установили детскую игровую площадку на территории Moldexpo.

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, несколько тренеров играют в футбол с детьми в течение дня. Другие дети вовлечены в различные развивающие занятия и игры.

– 5, 6, 7 и 8 марта дети отправятся на туристическом троллейбусе от Moldexpo в зоопарк. Их будет сопровождать гид. После экскурсии они вернутся в центр размещения, – рассказал Чебан.

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