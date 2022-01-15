На территории частной сельхозфермы в Коротном вспыхнул пожар

На территории частной сельхозфермы в Коротном вспыхнул пожар

Пожар произошёл накануне на улице Октябрьской.

Два пожарных расчёта из Днестровска и Слободзеи за 30 минут сбили пламя. Чтобы тлеющее сено и солому не отнесло ветром к ближайшим домам, огнеборцы ещё пять часов продолжали проливать тюки, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Инспектор пожнадзора рассматривает версию поджога. Под навесом, где хранились заготовки корма для коров, не было электричества. По словам рабочего фермы, в два часа ночи залаяла собака. Мужчина осмотрел территорию, но никого не заметил. Спустя час произошёл пожар.

Материальный ущерб составил около 200 тысяч приднестровских рублей. Проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md