На территории частной сельхозфермы в Коротном вспыхнул пожар

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Пожар произошёл накануне на улице Октябрьской.

Два пожарных расчёта из Днестровска и Слободзеи за 30 минут сбили пламя. Чтобы тлеющее сено и солому не отнесло ветром к ближайшим домам, огнеборцы ещё пять часов продолжали проливать тюки, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Инспектор пожнадзора рассматривает версию поджога. Под навесом, где хранились заготовки корма для коров, не было электричества. По словам рабочего фермы, в два часа ночи залаяла собака. Мужчина осмотрел территорию, но никого не заметил. Спустя час произошёл пожар.

Материальный ущерб составил около 200 тысяч приднестровских рублей. Проводится разбирательство.

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