На Телецентре завершается обустройство сквера для людей с особыми потребностями

На Телецентре завершается обустройство сквера для людей с особыми потребностями

Подходят к завершению работы по реабилитации сквера по адресу улица Пьетрарилор, 14/4 в микрорайоне Телецентр, где проживают слабовидящие люди.

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, здесь были обустроены пешеходные аллеи и многофункциональный стадион, смонтирована система освещения, обустроены детская площадка и фитнес-зона. Сейчас рабочие укладывают тактильное покрытие и обустраивают перила для людей с особыми потребностями.

Также устанавливаются камеры видеонаблюдения и уличная мебель. Затем будет благоустроена зелёная зона.

Мы решили восстановить и модернизировать эту зелёную зону по просьбе окружающих жителей, потому что там проживает много людей с нарушениями зрения, – отметил градоначальник.

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