На Телецентре вскоре появится ещё одна благоустроенная зелёная зона (ФОТО)

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Завершаются работы по благоустройству и восстановлению зелёной зоны на улице Миорица.

Заброшенный участок площадью почти 3 га приобретает приятный и ухоженный вид. Здесь обустроили тротуар и парковочные места.

В настоящее время на 80-90% выполнены обустройство пешеходных аллей, монтаж освещения, установка системы полива, двух детских площадок, двух многофункциональных спортивных комплексов и камер видеонаблюдения, – уточнил генпримар Ион Чебан.

В ближайшее время в данной зоне будет установлена городская мебель, а в ноябре, согласно дендрологическому проекту, будут посажены деревья и кустарники.

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