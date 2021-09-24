На Телецентре во дворах многоквартирных домов теперь есть 2 благоустроенные зелёные зоны

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Завершены работы по обустройству дворов и зелёной зоны по улице Академической в микрорайоне Телецентр. Об этом генеральный примар Ион Чебан написал на своей странице в соцсети.

– Здесь обустроены пешеходные аллеи, парковочные места, установлены уличная мебель, системы освещения и орошения, а также детская площадка. Объект находится под видеонаблюдением. Эта зелёная зона соединяется со сквером «Донорам крови», – отметил Чебан.

Кроме того, для облегчения доступа людей, проживающих в этом районе, были отремонтированы подъездные пути во дворы многоквартирных домов и тротуар вдоль дороги.

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