На Телецентре во дворах многоквартирных домов теперь есть 2 благоустроенные зелёные зоны

На Телецентре во дворах многоквартирных домов теперь есть 2 благоустроенные зелёные зоны

Завершены работы по обустройству дворов и зелёной зоны по улице Академической в микрорайоне Телецентр. Об этом генеральный примар Ион Чебан написал на своей странице в соцсети. 

– Здесь обустроены пешеходные аллеи, парковочные места, установлены уличная мебель, системы освещения и орошения, а также детская площадка. Объект находится под видеонаблюдением. Эта зелёная зона соединяется со сквером «Донорам крови», – отметил Чебан.

Кроме того, для облегчения доступа людей, проживающих в этом районе, были отремонтированы подъездные пути во дворы многоквартирных домов и тротуар вдоль дороги.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md