На Телецентре установили две детские и одну фитнес-площадку (ФОТО)

Как уточнил генпримар муниципия Ион Чебан, объекты появились в зелёной зоне, обустроенной по адресу Яловенская, 98/2.
Помимо этого, близятся к завершению работы по обустройству многофункциональной площадки.
– Рядом обустроена новая платформа для сбора мусора. Ранее были заасфальтированы пешеходные аллеи и смонтирована система освещения, – добавил градоначальник.
В дальнейшем здесь появятся зелёные насаждения и установят городская мебель.
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