На Телецентре после ремонта открылся сквер “Миорица” (ФОТО)

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Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, ранее эта зона была неухоженной, здесь были опасные для детей игровые элементы. Теперь она приведена в порядок, и у местных жителей появилось место, где они могут с комфортом проводить свободное время.

Проектом были предусмотрены обустройство пешеходных аллей, модернизация уличного освещения, обустройство зелёной зоны, установка автоматизированной системы полива у входа в парк, установка камер наблюдения, расстановка уличной мебели, установка фитнес-площадки и детской площадки, создание полосы для велосипедистов и установка новой остановки общественного транспорта.

Также мы вместе с почётным гражданином Кишинёва Вячеславом Жиглицким решили создать скульптуру «Миорица», которая станет символом этой зелёной зоны и интересным местом для жителей города и гостей столицы, – отметил градоначальник.

Кроме того, Ион Чебан вручил известному скульптору диплом Почётного гражданина Кишинёва.

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