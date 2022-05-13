На Телецентре после ремонта открылся сквер “Миорица” (ФОТО)

На Телецентре после ремонта открылся сквер “Миорица” (ФОТО)

Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, ранее эта зона была неухоженной, здесь были опасные для детей игровые элементы. Теперь она приведена в порядок, и у местных жителей появилось место, где они могут с комфортом проводить свободное время.

Проектом были предусмотрены обустройство пешеходных аллей, модернизация уличного освещения, обустройство зелёной зоны, установка автоматизированной системы полива у входа в парк, установка камер наблюдения, расстановка уличной мебели, установка фитнес-площадки и детской площадки, создание полосы для велосипедистов и установка новой остановки общественного транспорта.

Также мы вместе с почётным гражданином Кишинёва Вячеславом Жиглицким решили создать скульптуру «Миорица», которая станет символом этой зелёной зоны и интересным местом для жителей города и гостей столицы, – отметил градоначальник.

Кроме того, Ион Чебан вручил известному скульптору диплом Почётного гражданина Кишинёва.

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