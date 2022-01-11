На Телецентре были открыты после ремонта три подземных перехода

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Речь идёт об объектах, расположенных на Хынчештском шоссе: у Южного автовокзала, возле конечной остановки троллейбуса №9 и рядом с Министерством обороны.

По словам генерального примара муниципия Иона Чебана, теперь люди смогут безопасно ходить по переходам, которые раньше находились в ужасающем состоянии и больше походили на общественные туалеты.

Работы были выполнены в рекордно короткие сроки и включали в себя установку навесов на входах в подземные переходы, ремонт лестницы, обустройство пандуса для людей с особыми потребностями, выравнивание поверхности стен и облицовку плиткой, ремонт потолка, монтаж системы освещения, очистку системы ливневой канализации. Стоимость работ составила в общей сложности 4,5 млн леев. Возле переходов поменяли остановки общественного транспорта и установили уличную мебель, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Ранее Управление EXDRUPO провело возле этих подземных переходов работы по смене асфальта и бордюров.

За последнее время в Кишинёве были капитально отремонтированы шесть подземных переходов. Другие переходы сейчас ремонтируются, а в некоторых работы вскоре начнутся. По словам Чебана, остальные переходы будут также отремонтированы до конца срока мандата.

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