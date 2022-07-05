На Телецентре благоустраивается зелёная зона

На Телецентре благоустраивается зелёная зона

Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, уточнив, что речь идёт о зоне на улице Гренобля – от улицы Н. Тестемицану до улицы Г. Асаки.

Это территория рядом с Теоретическим лицеем им. Николае Сулак, где школьники и местные жители смогут проводить свободное время. Проектом предусмотрено обустройство пешеходных переходов, установка уличной мебели, обустройство парковочных мест, благоустройство насаждений, монтаж системы освещения и установка камер видеонаблюдения.

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