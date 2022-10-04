На те же грабли: рецидивиста приговорили к 8 годам тюрьмы

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Суд сектора Буюканы приговорил 24-летнего жителя Бричан к 8 годам лишения свободы по обвинению в краже и грабеже. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 50 000 леев.

Согласно материалам дела, оба преступления были совершены в июне 2022 года в столичном секторе Ботаника. Подсудимый выхватил из рук прохожего мобильный телефон стоимостью 800 леев. Спустя несколько часов он избил другого прохожего и украл у него кошелёк с 5000 леев.

Подсудимый признал свою вину. Стоит отметить, что ранее он отбывал срок за совершение аналогичных преступлений и недавно освободился.

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