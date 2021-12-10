На те же грабли: в Молдову не пустили российского политолога

Российского политолога Наталью Нарочницкую, летевшую в Молдову, не пустили в страну без объяснения причин. Об этом в пятницу написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
⁃ Российского учёного, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдову, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит. А ведь Наталья Нарочницкая не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем. Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела. Напомню коллегам в Кишинёве: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает, – подчеркнула дипломат, пишет ТАСС.
Наталья Нарочницкая является доктором исторических наук, специалистом по США, Германии и общим проблемам и тенденциям международных отношений.
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Она что,собралась провести рождество в Молдове? У нас,к сожалению,по старому стилю,и боюсь ,что пришлось бы ей соскучиться по дому. Если как политолог ,по вопросам Америки и Германии, то прочитать лекции там у неё получилось бы лучше,а то Молдова такая маленькая,что о ней ,в принципе,и рассказывать нечего.Что касается политологов,в Молдове они в избытке,девать некуда. У нас дефицит рабочих рук, инженеров,конструкторов итд. Потому что, кто-то довёл Страну ,за 30 лет,до нищеты. И все специалисты были вынуждены разбегаться кто куда. О,Боже,дай Молдове сил и ума начать новую жизнь,без коррупции и старых идеологий !!!