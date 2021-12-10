На те же грабли: в Молдову не пустили российского политолога

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Российского политолога Наталью Нарочницкую, летевшую в Молдову, не пустили в страну без объяснения причин. Об этом в пятницу написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

⁃ Российского учёного, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдову, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит. А ведь Наталья Нарочницкая не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем. Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела. Напомню коллегам в Кишинёве: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает, – подчеркнула дипломат, пишет ТАСС.

Наталья Нарочницкая является доктором исторических наук, специалистом по США, Германии и общим проблемам и тенденциям международных отношений.

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