На те же грабли: сельчанин повторно сел за руль пьяным

На те же грабли: сельчанин повторно сел за руль пьяным

В селе Гиска на перекрёстке остановили ВАЗ. За рулём находился 58-летний водитель. Прав при нём не было. От мужчины исходил резкий запах алкоголя.

Отстранив от управления, водителя доставили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Было установлено: сельчанин сел за руль пьяным, пишет mvdpmr.org.

Выяснилось, что в феврале этого года мужчина уже привлекался к ответственности за езду под «градусом», был лишён водительских прав на полтора года и заплатил штраф. Теперь нарушителю грозит уже уголовная ответственность.

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