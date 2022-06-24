На те же грабли: сельчанин повторно сел за руль пьяным

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В селе Гиска на перекрёстке остановили ВАЗ. За рулём находился 58-летний водитель. Прав при нём не было. От мужчины исходил резкий запах алкоголя.

Отстранив от управления, водителя доставили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Было установлено: сельчанин сел за руль пьяным, пишет mvdpmr.org.

Выяснилось, что в феврале этого года мужчина уже привлекался к ответственности за езду под «градусом», был лишён водительских прав на полтора года и заплатил штраф. Теперь нарушителю грозит уже уголовная ответственность.

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