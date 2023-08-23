На те же грабли: сельчанин дважды попался за езду “под градусом”

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Автоинспекторы остановили ВАЗ в селе Ульма Рыбницкого района. Водительских прав 43-летний мужчина не предъявил.

В ходе разбирательства инспекторы установили: в июле сельчанин был привлечён к ответственности за управление авто в нетрезвом виде. По решению суда он был лишён водительских прав на полтора года и заплатил штраф, пишет mvdpmr.org.

В разговоре с мужчиной сотрудники ГАИ почувствовали запах спиртного. Автомобилиста освидетельствовали: алкотестер показал результат 0,940 мг/л.

Нарушителю за повторную езду “под градусом” грозит уголовная ответственность.

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