На те же грабли: рецидивист снова попался на краже

На те же грабли: рецидивист снова попался на краже

К правоохранителям обратилась 33-летняя бендерчанка. Из её рюкзака пропала косметичка с документами, банковской картой и наличными. Заявительница пояснила: отлучалась ненадолго с рабочего места, а вернувшись, обнаружила пропажу.

Злоумышленником оказался 55-летний мужчина, пишет mvdpmr.org. Похищенные денежные средства он успел потратить, остальное выбросил.

Как выяснилось, ранее подозреваемый был неоднократно судим. Последнее наказание отбывал за хищение, совершённое из того же учреждения, в котором работала заявительница.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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