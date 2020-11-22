На те же грабли: рецидивист снова попался на краже

0

К правоохранителям обратилась 33-летняя бендерчанка. Из её рюкзака пропала косметичка с документами, банковской картой и наличными. Заявительница пояснила: отлучалась ненадолго с рабочего места, а вернувшись, обнаружила пропажу.

Злоумышленником оказался 55-летний мужчина, пишет mvdpmr.org. Похищенные денежные средства он успел потратить, остальное выбросил.

Как выяснилось, ранее подозреваемый был неоднократно судим. Последнее наказание отбывал за хищение, совершённое из того же учреждения, в котором работала заявительница.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.