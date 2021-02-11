На те же грабли: полицейские поймали рецидивиста, ограбившего квартиру в Криково (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Штефан-Водского района, подозреваемого в квартирной краже. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон автомобиля.

Инцидент произошёл 25 января. Житель города Криково вызвал полицию и сообщил, что из его квартиры пропали ценные вещи. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что вор пробрался в жилище, повредив окно. По словам 60-летнего владельца преступник украл 1 500 леев и телефон Samsung Galaxy A20. Общая сумма ущерба составила 12 150 леев.

В ходе следственных мероприятий подозреваемый был задержан. Он признал свою вину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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