На те же грабли: пьяный водитель дважды за два дня попался правоохранителям

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Дважды за двое суток попался пьяным за рулём 28-летний рыбничанин. Вечером 30 мая он двигался на автомобиле Fiat. Увидев машину патрульных, водитель попытался скрыться во дворах.

Нарушитель был задержан. Медицинское освидетельствование, пишет mvdpmr.org, подтвердило факт опьянения.

Через сутки этот же мужчина снова в нетрезвом виде катался по городу, к тому же без водительского удостоверения. Как выяснилось, в феврале этого года автолюбителя уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Тогда суд и лишил его прав.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность: крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

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