На те же грабли: мужчина во второй раз попался на взятке

0

Мужчина во второй раз попал в руки офицеров НАЦ после того, как получил взятку в размере 5500 евро от супруги заключённого.

Согласно материалам дела, подозреваемый находился под предварительным арестом в тюрьме №13 по делу об извлечении выгоды из влияния. Там он познакомился с сокамерником, против которого был возбуждён ряд уголовных дел. Когда мужчину перевели под домашний арест, он встретился с супругой бывшего соседа по камере и предложил “помочь” её мужу избежать уголовной ответственности. Он убедил женщину, что может повлиять на судей Апелляционной палаты и прокуроров, которые ведут его уголовные дела. За свою “услугу” потребовал взятку в размере 5500 евро. Вскоре гражданка передала ему 3000 евро, а затем сообщила о случившемся в НАЦ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали в момент получения второй части денег – 2500 евро.

Подозреваемого снова задержали на 72 часа. Ему грозит лишение свободы или штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.