На те же грабли: лишённый водительских прав мужчина снова сел пьяным за руль

На те же грабли: лишённый водительских прав мужчина снова сел пьяным за руль

В Рыбнице правоохранители остановил автомобиль Audi A6. В ходе проверки документов выяснилось, что 33-летний мужчина в феврале был лишён водительского удостоверения за пьяное вождение. На этот раз он снова был нетрезв. Это подтвердилось на медосвидетельствовании.

Как пояснил нарушитель, ночью ему срочно понадобилось в магазин. От круглосуточной торговой точки до дома всего несколько минут езды, надеялся, что проскочит, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Назначена проверка. За повторное нарушение теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

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