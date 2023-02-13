На те же грабли: лишённый прав водитель снова сел за руль пьяным

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Сотрудникам Дубоссарского РОВД поступила информация: мужчина, предположительно в пьяном виде, за рулём «Рено» движется в сторону Днестра. Для остановки машины милиционеры включили спецсигналы, однако водитель только ускорил ход и свернул в поле. Когда инспекторы подъехали к стоявшей машине, автовладельца на месте не было. Спустя несколько часов 39-летнего мужчину нашли, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Позже в больнице водитель прошёл медицинское освидетельствование, результат – 0,333 мг/л. Как выяснили инспекторы, в прошлом месяце мужчина был привлечён к ответственности за управление авто в нетрезвом виде. По решению суда его лишили водительских прав и обязали выплатить штраф. Теперь нарушителю грозит уже уголовная ответственность.

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