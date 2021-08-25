На те же грабли: лишённый прав водитель снова сел пьяным за руль

На те же грабли: лишённый прав водитель снова сел пьяным за руль

В Дубоссарах автоинспекторы остановили Volkswagen. 64-летний водитель не смог представить водительское удостоверение, так как ранее был лишён прав. Правоохранители заподозрили у водителя алкогольное опьянение. Медосвидетельствование подтвердило это.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, в 2018 году мужчина на 19 месяцев был лишён права садиться за руль за вождение авто в состоянии опьянения. По истечении данного срока с заявлением о возврате водительского удостоверения в территориальный МРЭО не обращался. В феврале текущего года он снова был задержан за управление транспортом в пьяном виде, ко всему без прав, за что был привлечён к административной ответственности. Однако штраф не остановил мужчину от повторного нарушения.

Теперь горожанину грозит уголовная ответственность.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md