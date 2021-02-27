На те же грабли: лишённый прав мужчина снова сел пьяным за руль

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Автоинспекторы заметили автомобиль, который двигался, нарушая ПДД. Opel агрессивно обгонял другие транспортные средства.

Сигнал остановки водитель проигнорировал и попытался скрыться, пишет mvdpmr.org. Оказалось, автонарушитель был пьян. В беседе с инспекторами мужчина вёл себя агрессивно, выражался нецензурно, пытался оказать физическое сопротивление.

Как позже выяснилось, 39-летний житель Бендер лишён права управления транспортными средствами из-за пьяного вождения. Теперь водителю-бесправнику может грозить до 2 лет лишения свободы.

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