На те же грабли: парень украл у подростка самокат и попался правоохранителям

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18-летний житель столицы был задержан за ограбление. Ранее молодого человека уже задерживали за угоны, мошеннические действия и кражи.

Инцидент произошёл 3 сентября. Подозреваемый украл у 14-летнего подростка самокат, когда последний был на прогулке. Размер ущерба составил 3 000 леев.

Молодой человек был задержан и заключён под стражу на 30 суток. Ему грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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