На таможне задержали большегруз, набитый контрабандными сигаретами (ФОТО, ВИДЕО)

На таможне задержали большегруз, набитый контрабандными сигаретами (ФОТО, ВИДЕО)

Случай зарегистрировали в пункте “Костешты”.

Сотрудники Таможенной службы остановили для проверок TIR. По документам водитель перевозил древесный уголь. Однако в грузовом отсеке были спрятаны 600 коробок, в которых находилось почти 300 000 пачек молдавских сигарет.

59-летний водитель, гражданин Украины, отказался комментировать случившееся. Его задержали на 72 часа, сообщается на сайте Таможенной службы.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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