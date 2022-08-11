На таможне задержали большегруз, набитый контрабандными сигаретами (ФОТО, ВИДЕО)

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Случай зарегистрировали в пункте “Костешты”.

Сотрудники Таможенной службы остановили для проверок TIR. По документам водитель перевозил древесный уголь. Однако в грузовом отсеке были спрятаны 600 коробок, в которых находилось почти 300 000 пачек молдавских сигарет.

59-летний водитель, гражданин Украины, отказался комментировать случившееся. Его задержали на 72 часа, сообщается на сайте Таможенной службы.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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