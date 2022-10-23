На таможне пресекли контрабанду автозапчастей

На таможне пресекли контрабанду автозапчастей

Автозапчасти и карбюраторы для мотоциклов нашли в автомобиле гражданина Молдовы, который возвращался из Украины. 

Таможенники поста в Вулканештах провели проверку автомобиля, который ехал из Украины в Молдову. Водитель, 45-летний молдаванин, заявил, что перевозит только личные вещи. Однако таможенники нашли у него в машине незадекларированные автозапчасти и карбюраторы для мотоциклов.

Контрабанда изъята. Нарушителю грозит штраф.

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