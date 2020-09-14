На таможне обнаружили автомобиль с набитым сигаретами тайником в полу (ФОТО, ВИДЕО)

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Десятки тысяч сигарет, спрятанные в полу транспортного средства, были обнаружены таможенниками и служебной собакой по кличке Дунай.

Инцидент произошёл на КПП “Джурджулешть”. Контрабанда перевозилась в автомобиле марки Renault Megane Scenic с молдавскими номерами. Во время проверки служебная собака учуяла сигареты. В результате таможенники изъяли 37 280 табачных изделий с акцизами РМ. Согласно предварительным данным, водитель намеревался продать их на чёрном рынке в ЕС.

Партия была изъята. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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