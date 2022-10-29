На таможне изъяли крупную партию товаров для стоматологии

На таможне изъяли крупную партию товаров для стоматологии

Таможенники пункта “Леушень” провели проверку в автомобиле Volvo 9900, который ехал из Румынии в Молдову. За рулем находился 50-летний мужчина с двойным гражданством (Молдовы и Румынии). Он заявил, что не перевозит ничего, что нужно было бы декларировать.

Однако в результате проверки таможенники обнаружили партию незадекларированных товаров и оборудования для стоматологии. Контрабанда была изъята.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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