На свалке в Цынцэренах устанавливают станцию по очистке сточных вод (ФОТО)

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На полигоне твёрдых бытовых отходов в коммуне Цынцэрень начались работы по установке станции по очистке сточных вод. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По словам градоначальника, в настоящее время ведутся работы по обустройству резервуаров, подпорной стены и основания для станции. В процессе задействовано 15 рабочих и 5 единиц спецтехники.

До конца этого года мы намерены ввести в эксплуатацию станцию по очистке сточных вод на полигоне в Цынцэрень. Это связано с тем, что проблема твёрдых бытовых отходов сложна и требует решения. Напомню, что строительство станции на полигоне – одно из обязательств, взятых на себя примарией Кишинёва, – отметил Чебан.

Уже завершены работы по возведению фундамента административного блока, где будет работать персонал, обслуживающий станцию. Кроме того, станция обеспечена электричеством (1,3 км). В настоящее время ремонтируется подъездная дорога.

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