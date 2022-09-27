На стыке границ Молдовы и Кыргызстана

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Рафаэль Сарлыков – о любви к музыке, молдавских друзьях и песне без границ

Алексей Попов, info@aif.md

Недавно за тысячи километров от нас, в столице Кыргызстана Бишкеке, открылась новая музыкальная школа. Здесь существует традиция называть образовательные учреждения именами выдающихся деятелей национальной культуры и науки. Так случилось и на этот раз. Школе присвоено имя Рафаэля Тагайбековича Сарлыкова.

Это замечательный педагог, композитор, автор песенных текстов, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Раф Ретро», любимый Агай (наставник) творческой молодёжи Бишкека. Данное событие не могло не отозваться радостью и чувством глубокого удовлетворения в сердцах многих молдавских друзей этого прекрасного человека и музыканта, большого друга нашей страны. Каждый приезд в Молдову Рафаэля Тагайбековича и его ярких учеников, талантливых певцов становился важным фактором дружбы двух республик, взаимопроникновением и творческим слиянием их самобытных музыкальных культур.

ДОСЬЕ

Рафаэль Тагайбекович Сарлыков родился 12 февраля 1955 г. в городе Сулюкта, Киргизская ССР, СССР. Окончил Кыргызский государственный институт искусств им. Б. Бейшеналиевой. Работает в Кыргызской национальной консерватории заведующим кафедрой «Музыкальное искусство эстрады», доцент. Художественный руководитель ВИА «Раф Ретро». Официальный представитель Международного комитета Дельфийских игр от Кыргызстана. Заслуженный деятель культуры КР. Кавалер национального государственного ордена «Данк» («Слава»).

Город 312

– Не так давно вы прислали мне ролик с чудесным эстрадным номером, в котором ваши ученики, юные вокалисты, исполняют песню о столице своей страны, городе Фрунзе. Именно так он назывался в течение большей части прошлого века. Столица носила имя знаменитого красного командира, полководца Гражданской войны, своего уроженца Михаила Васильевича Фрунзе, который был этническим молдаванином. И его фамилия переводилась на русский язык как лист растения. А сочетание слов фрунзэ верде (лист зелёный) – зачин молдавской лирической песни, одной из тех, – а я это знаю, – которые так по душе вашему музыкальному сердцу. Как произошло ваше знакомство с молдавской музыкальной культурой?

– Музыкой я увлекаюсь с ранних лет. В юности почувствовал, что она станет делом всей моей жизни. Именно тогда в Советском Союзе была чрезвычайно популярна песня «О чём плачут гитары», которую написал легендарный молдавский композитор, основатель и руководитель ВИА «Норок» Михай Долган. В те времена она была визитной карточкой молдавской эстрады. «О чём плачут гитары – об этом знают только ночные фонари. По улицам бродит любовь, она ищет кого-то, может быть ту далёкую и счастливую звезду…» Тогда я не знал этого перевода песни на русский язык, но сумел понять всю полноту и изыск народного языка, который язычками пламени трепещет в этом чарующем произведении. Так я узнал, что есть на свете такая очень музыкальная молдавская земля, и сразу полюбил её.

– Бишкек – это ещё и Город 312. Таков телефонный код столицы Кыргызстана. И это ещё и название очень популярного на всём постсоветском пространстве в течение последних 20 лет московского вокально-инструментального ансамбля, солисткой которого является знаменитая Ая – ваше открытие, истинный бриллиант вашей певческой школы Светлана Назаренко.

– В 13 лет Светлана участвовала в республиканском конкурсе народных талантов. Я был тогда в жюри, отметил её талант и пригласил в свой ансамбль «Аракет» («Усердие»). Позже она придумала себе сценическое имя Ая и с единомышленниками создала свой ансамбль. И назвала его в честь родного Бишкека – «Город 312». Сначала они выступали в родном крае, но затем их потянуло на российские просторы, где начинали в клубах Подмосковья. Музыканты своими силами выпустили альбом «213 дорог» – палиндром названия группы. Постепенно они становились известными в интернете, но никак не могли попасть на радио и телевидение. Наконец их заметил директор компании «Реал-Рекордс», который и предложил сотрудничество. Песня «Останусь», сделавшая группу знаменитой, была саундтреком фильма «Дневной дозор». Сейчас группа очень популярна.

– Но Ая прекрасно поёт и на киргизском языке.

– У нас сейчас вышел мюзикл, очень национальный, киргизский, где главную вокальную роль играет Ая.

– В своих интервью Назаренко подчёркивает, что правильно и чётко выговаривать киргизские слова её научили вы и певица Жылдыз Осмоналиева. Можно вспомнить, что ваш ученик Мыхтыбек Нурланбеков исполнил на фестивале в Молдове ту самую песню «О чём плачут гитары» на языке оригинала. И этому тоже его научили вы. Как вам это удаётся?

– Думаю, что язык и музыка, как высшие формы человеческого сознания, по сути своей созвучны, и именно поэтому мне легко помогать своим подопечным в усвоении языков.

– Как известно, на днях в Бишкеке открылась новая музыкальная школа. И она будет носить ваше имя. Поздравляю вас!

– Это инициатива как раз моих замечательных учениц Жылдыз Осмоналиевой и Светланы Назаренко. Мне так и не удалось убедить их в том, что столь необходимое городу учебное заведение, которое они создали сами, по собственной инициативе, вовсе не нуждается в моём имени, я пытался донести до них, что это нескромно. Но они настояли на своём. Теперь придётся с особым чувством помогать в работе этой школе, привлекать туда преподавать других моих учеников.

…И именно тогда я понял, что та самая красота, которая должна спасти мир, – это и есть музыка. Я сделал её жизнеутверждающей и радостной, сближающей народы. И рухнули препоны, мешающие дружбе. И – о, чудо! – границы Кыргызстана слились с границами Молдовы!

Душа поёт

– Уверен, что к моим поздравлениям присоединятся и ваши многочисленные друзья в Молдове. Расскажите, пожалуйста, о них.

– С коллегой, представлявшим молдавскую музыкальную культуру, мне довелось впервые познакомиться много лет тому назад, на рубеже веков, на Дельфийских играх (это, кто не знает, — комплексные соревнования профессионалов в области искусства, высший форум искусств, под эгидой ЮНЕСКО, объединяющий культурное разнообразие мира и дающий талантливым людям возможность самореализации и роста). Так вот это был прославленный молдавский композитор Константин Руснак. Он оказался человеком, очень близким мне по духу тем, как глубоко и трепетно проникает в свою национальную музыкальную культуру, как дорожит ею в своих собственных прекрасных сочинениях. Горжусь своей дружбой с блистательным классиком молдавского вокала Михаилом Мунтяну. Его голос, наполненный божественной прохладой молдавских родников, был прекрасно огранён в легендарном миланском театре Ла Скала. И сейчас в душе у меня звучат его восхитительные партии Ленского из «Евгения Онегина» П.И.Чайковского, Отелло из одноимённой оперы Джузеппе Верди и другие. Это один из самых прекрасных мастеров вокала, которого мне довелось слышать. Дружбу нашу крепит тот факт, что супруга Михаила родом из Кыргызстана, да ещё из того самого посёлка, в котором я учился в школе. И, конечно, особое место здесь занимает мой дорогой Василий Морошану (народный артист РМ, певец, организатор международных певческих конкурсов на базе Дворца культуры в Новых Аненах, на тот момент завотделом культуры Новоаненского района. – Прим. автора.). Именно благодаря ему я не раз получал возможность открывать для себя Молдову.

– Какой след в вашей душе оставили поездки в Молдову?

– Морошану приглашал меня участвовать в жюри, а моих учеников – в конкурсе на проходившем на стыке весны и лета самом знаковом фестивале Cântă inima. У фестиваля замечательное название, так как слушая разные песни в исполнении участников, сердце действительно поёт. Популярность фестиваля была такова, что однажды обладателем Гран-при стал представитель Аргентины (!!!) Фернандо Вазгез. Новоаненский район, в котором Василе Морошану называют не без основания министром культуры, богат на уникальные достопримечательности: здесь и первый винодельческий замок страны, где мы дегустировали дивное, терпкое молдавское каберне; по-французски элегантные лавандовые поля с потрясающим ароматом; живописные виды реки Днестр и его окрестностей, где повсюду звучат молдавские песни.

Одно из новых мест здесь, которое притягивает внимание и соотечественников, и гостей Молдовы, – это уникальный по нынешним временам для столь маленького для постсоветского пространства населённого пункта Дворец культуры, на сцене которого мы и выступали. Этот Дворец – детище, воплощённая мечта Василе Морошану.

– Насколько резонируют в музыкальном пространстве Бишкек и Кишинёв?

– Думаю, что да, резонируют. Но не столько в музыкальном плане, сколько в этическом. Светлана Назаренко как-то отметила, что в родном Бишкеке все её друзья и знакомые – это люди слова. Уверен по своим личным впечатлениям, что всё это свойственно и моим молдавским друзьям.

Увертюра для саммита

– Кыргызстан и Молдова – небольшие государства с самобытной культурой, которые в нынешних условиях глобализации не могут не испытывать на себе давление со стороны тех стран, которые в прессе обычно называют «большими игроками». Существуют ли на самом деле возможности в кооперации наших культурных элит противодействия этим негативным процессам? Можно ли в этом случае находить опору в советском прошлом, в частности, в совместном самопожертвовании в победной войне с фашизмом?

– Конечно, это именно так и есть. И тот же Василе Морошану сделал замечательный подарок всем нам, когда к 75-летию Победы создал клип на песню «Журавли» — песня композитора Я́на Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе известного кишинёвского поэта Николае Дабижа. Одна из лучших и популярнейших на родине и во всём мире песен о войне.. «…Слова этой песни… имели конкретный адрес — миллионам павших, не вернувшихся с полей сражений Отечественной войны. …Но в то же время не вижу причин, по которым нельзя посвящать «Журавлей» жертвам войн всех времён», — писал Расул Гамзатов. Вот такой интернациональный проект получился у Морошану, родивший незабываемое, трогательное произведение искусства. И в центре его – прекрасная юная солистка, ученица и приёмная дочь Василия – Анишоара Брагарь-Морошану, чья певческая популярность уже перешагнула через границы Молдовы, как это и пристало исполнительнице, которая зажигает свет музыки.

– Недавно в Самарканде прошёл саммит ШОС, в котором принимал участие и президент Кыргызстана. Ранее у вас были госзаказы по музыкальному сопровождению подобного мероприятия. Обращались ли к вам, как к композитору, с таким предложением на этот раз? И что собой представляет музыка для международных политических форумов?

– На этот раз работать мне не довелось, заказа не поступило. Музыку сопровождения саммита я писал тогда, когда он проходил у нас в Бишкеке. Шанхайская организация сотрудничества создана для улучшения взаимопонимания между народами. Моя музыка стала увертюрой этого очень важного события. И именно тогда я понял, что та самая красота, которая должна спасти мир, это и есть музыка. Я сделал её жизнеутверждающей и радостной, сближающей народы. И рухнули препоны, мешающие дружбе. И – о, чудо! – границы Кыргызстана слились с границами Молдовы!