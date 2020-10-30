На страже порядка: полиция рассказала о необходимых правилах поведения на избирательных участках

В контексте выборов, которые пройдут 1 ноября, столичная полиция выступает с важными рекомендациями для граждан.
Так, в день президентских выборов гражданам советуют:
- не повреждать умышленно избирательные списки;
- не выносить из помещения избирательный бюллетень;
- следить за соблюдением порядка в помещении для голосования и на прилегающей территории;
- не входить на избирательный участок с оружием.
Немедленно сообщите в полицию, если:
- вам мешали в реализации вашего избирательного права;
- вам отказано в доступе на избирательный участок;
- если вы заметили случай предвыборной агитации в “день тишины” или в день выборов.
Правоохранители также просят граждан вести себя надлежащим образом во время выборов, избегать употребления алкоголя и участия в конфликтах, поддерживать порядок в общественных местах.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии