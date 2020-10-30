На страже порядка: полиция рассказала о необходимых правилах поведения на избирательных участках

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В контексте выборов, которые пройдут 1 ноября, столичная полиция выступает с важными рекомендациями для граждан.

Так, в день президентских выборов гражданам советуют:

не повреждать умышленно избирательные списки;

не выносить из помещения избирательный бюллетень;

следить за соблюдением порядка в помещении для голосования и на прилегающей территории;

не входить на избирательный участок с оружием.

Немедленно сообщите в полицию, если:

вам мешали в реализации вашего избирательного права;

вам отказано в доступе на избирательный участок;

если вы заметили случай предвыборной агитации в “день тишины” или в день выборов.

Правоохранители также просят граждан вести себя надлежащим образом во время выборов, избегать употребления алкоголя и участия в конфликтах, поддерживать порядок в общественных местах.

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