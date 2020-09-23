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Алексей Петрович – о новой книге-каталоге, работе над ней и о вандализме

На минувшей неделе в Кишинёве состоялась презентация книги «Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти». Её автор – председатель Национального координационного комитета «Победа», руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович. К нему «АиФ в Молдове» обратилась с просьбой рассказать об увидевшем свет издании.

Ход танком

– Алексей, расскажите, пожалуйста, как у вас возникла идея издания книги об оружии Победы?

– Идея эта не новая. Её нас подстегнул реализовать бывший министр обороны Анатолий Шалару с его противотанковыми атаками, когда начал демонтировать технику с постаментов, объявлять против неё войну, называть её позором, символом советской оккупации и прочее. Он снял с постамента танк, который был установлен во Второй мотопехотной бригаде решением офицерского собрания и не имел статуса памятника, но находился на территории, контролируемой непосредственно Минобороны. Как казалось господину Шалару, убрать танк было необходимо для поддержания собственного имиджа. К счастью, больше ни одной боевой машины ему снять не удалось. Но поскольку сама идея демонтажа была озвучена и она не нова (в некоторых странах Европы эта история стартовала ещё в начале 90-х), мы решили сделать полный каталог техники, установленной в виде памятников, и уточнить их происхождение и статус. А чтобы в дальнейшем пресечь всякие инсинуации по поводу того, что какая-то военная техника, самолёты – послевоенной конструкции и к оружию Победы никакого отношения не имеют, в книге собрана информация, доказывающая, что памятники установлены в честь героев ВОВ и потому однозначно являются военными, даже если появились в мирное время.

У нас есть ещё несколько интересных историй, связанных с оружием Победы, которые мы надеемся довести до конца. Так что книга – это часть большого проекта, который ещё предстоит реализовать.

Бесценный материал

– Что из себя представляет книга? К какому жанру её можно отнести?

– Особое внимание уделено танкам – боевым машинам. В книге изложена история практически каждого из тех памятников техники, что установлены на территории нашей страны. Меньший акцент сделан на самолёты, потому что они действительно послевоенные, но всё же в книге пересказано несколько интересных историй, связанных с подвигами лётчиков.

Это издание одновременно и каталог, потому что содержит список военной техники, и фотоальбом с самыми современными и красочными фотографиями всех этих памятников, и дополнение – информация о том, в честь кого они установлены, в какие годы, по чьей инициативе и многое другое.

– На основании каких материалов подготовлено издание? Где собирали информацию, с какими источниками работали?

– Я ездил по всем населённым пунктам, где установлена военная техника, о которой рассказываю. Например в Кагуле я обратился в местный музей, в котором есть паспорта всех памятников, расположенных на территории этого региона. Помимо этого, изучил все публикации на интересующую меня тему в газетах и журналах советского периода. В общем, пользовался всеми имеющимися в открытом доступе источниками, периодикой, документами.

По некоторым объектам мне даже довелось сделать несколько подробных исследований. Например о танковой колонне «За Советскую Молдавию», которая была построена на средства уроженцев Молдавии, эвакуированных с территории нашей страны в годы ВОВ, и о колонне от трудящихся МССР, построенной на их деньги. Это уникальные истории, которые не публиковались никогда. Я проследил боевой путь танковой колонны «За Советскую Молдавию», которая практически полностью погибла в боях на Северном Кавказе, и изучил малоизвестную историю второй колонны, которую повёл в бой наш соотечественник, земляк, Герой Советского Союза, уроженец Тирасполя Гвардии капитан Бучковский. Рассказал о подвигах танкистов, о том, как они сражались, и о том, что танки колонны погибли в боях под Берлином. Подробная история рассказана и о тираспольском танке: как и когда появился, как его перемещали, какая драматичная история с ним связана.

Если говорить в общем, то в книге есть истории известные, по которым появились подробности, публикуемые впервые, и новые – только сейчас увидевшие свет.

– Для кого книга предназначена, на какого читателя она рассчитана?

– Часть экземпляров издания мы передали в Министерство обороны, чтобы там знали, какие памятники военной техники у нас есть. По экземпляру будет передано в музеи или в органы местной власти населённых пунктов, где установлены памятники – оружие Победы, чтобы люди владели достоверной информацией о том, в честь кого это было сделано. Ну и, безусловно, книга предназначена для молодёжи, ведь многие из них смутно представляют, что это за танки, в честь каких событий они установлены и что символизируют. Потому что сегодня при всех существующих в нашей историографии инсинуациях (в том числе и в школьных учебниках по истории) детям не совсем понятна настоящая правда. Некоторые могут поверить в то, что монумент – символ оккупации, военщины и милитаризма, а в книге мы рассказываем, что памятники установлены в честь настоящих героев, и они увековечивают их имена.

Часть большого проекта

– Каким тиражом издана книга и где её могут найти наши граждане, желающие знать правду?

– Книга «Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти» выпущена тиражом в 1500 экземпляров. Распространяться она будет на безвозмездной основе (потому что издана в рамках гуманитарного проекта) на презентациях в населённых пунктах, в учебных заведениях, будем передавать издание в библиотеки нашей страны, дарить гостям поискового музея «Ратная слава», действующего на базе наших организаций,

– На какие средства велись работы по сбору и систематизации материалов, печаталось издание?

– В целом работу по написанию книги и типографские расходы финансово поддержала Администрация президента Республики Молдова и российский Фонд «Русский мир». Выделенных средств хватило на высокопрофессиональный дизайн книги, в которой много цветных фотографий, и на качественную печать. А сбор материала и исследование стали возможными благодаря помощи президента Молдовы Игоря Николаевича Додона, который неизменно помогает нам на протяжении многих лет.

– Это будет отдельная книга, или, может, задумана серия изданий: к примеру, в следующей будет рассказано о памятниках ВОВ, в третьей – о музеях ВОВ и так далее?

– У нас запланировано несколько больших проектов, которые будут связаны именно с памятниками. Это не только печатные издания, мы также готовим большую электронную платформу, где будут размещены фотографии и данные по всем памятникам Великой Отечественной войны. Мы считаем это наиболее передовым сегодня опытом.

Что касается «Оружия Победы», то книга – это часть проекта. В его рамках при содействии администрации Унгенского района мы уже смогли привести в порядок танк у села Корнешты: восстановили монумент и постамент и установили утраченную информационную плиту на двух языках.

У нас есть ещё несколько интересных историй, связанных с оружием Победы, которые мы надеемся довести до конца. Так что книга – это часть большого проекта, который ещё предстоит реализовать.

Бытовой вандализм

– К сожалению, акты вандализма по отношению к военной технике, памятникам у нас продолжаются. Удаётся ли найти и наказать нарушителей?

– Вандализм относится к такому виду преступлений, которые, скажем так, довольно сложно раскрыть по горячим следам. Тем не менее у нас были прецеденты абсолютно открытого вандализма, как, например, когда несколько лет назад представители молодёжного крыла партии экс-министра обороны А. Шалару нарисовали на постаменте танка Т-34 на мемориальном комплексе Victoria в Хынчештском районе карту Румынии, флаги этого государства, оставили надписи. Всё это сделали открыто, фото опубликовали в соцсетях. Было заведено уголовное дело, но в прокуратуре Хынчештского района заявили, что никакого преступления в действиях этих молодых людей нет и признать их деяния вандализмом невозможно.

Что касается актов вандализма, которые были зарегистрированы в текущем году: ради справедливости следует признать, что их количество снизилось. Я это связываю с тем, что ушла (хотелось бы, чтобы навсегда) существовавшая последние десять лет в нашей стране риторика, связанная с пересмотром истории, итогов Второй мировой войны, вклада Красной Армии в освобождение Молдавии. А то, что сейчас происходит, я отношу к бытовому вандализму. Молодёжь, которой нечем заняться, ломает скамейки, разбивает плитки возле памятников, лепит какие-то наклейки с высказываниями. Насколько здесь всё серьёзно? Серьёзна, скорей всего, неоднозначность понимания ситуации о Второй мировой войне и ВОВ. Большая часть народа считает День Победы праздником, а роль Красной Армии – как освободительницы, но определённая прослойка думает иначе и периодически пытается мутить воду. А всё потому, что, к сожалению, нет единого государственного понимания, которое должно находить своё отражение в учебниках истории, в определённых патриотических программах, где однозначно и понятно должно быть сказано, что такое патриотизм, на кого следует равняться и кто наши герои. И пока этого понимания у нас не будет, подобные истории будут повторяться.

Любовь Чегаровская