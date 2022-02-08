На столичных улицах скоро появятся 20 новых троллейбусов

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В настоящее время троллейбусы находятся в процессе сборки, а в конце февраля будут введены в эксплуатацию на многих муниципальных маршрутах.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. По его словам, троллейбусы типа АКСМ последнего поколения изготовлены на заводе в Минске и собраны в ремонтном цехе МП «Управление электротранспорта».

В новых троллейбусах есть: система кондиционирования воздуха, система внутреннего и внешнего видеонаблюдения, специальное место для ручной клади, USB-розетки для зарядки электронных устройств, оптические блоки на основе светодиодов, зеркала с подогревом, выдвижная платформа для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

В прошлом году муниципалитетом были приобретены и собраны 82 троллейбуса для пополнения подвижного состава Управления электротранспорта. Ежедневно троллейбусами пользуются 400 тысяч человек. На текущий год из муниципального бюджета выделено ещё 80 миллионов леев на закупку и сборку троллейбусов, – отметил Ион Чебан.

Кроме того, продолжается модернизация парка Управления электротранспорта.

Стоит отметить, что в 2021 году муниципалитетом было закуплено 158 автобусов для пополнения городского автобусного парка современными транспортными единицами.

Общая стоимость инвестиций составила около 315 миллионов леев: 265 млн леев за партию из 100 новых автобусов ISUZU и 50 млн леев за 58 автобусов с пробегом моделей MAN, VOLVO и VDL.

На текущий год из муниципального бюджета выделено ещё 190 миллионов леев на закупку и сборку автобусов и троллейбусов. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы обеспечить жителей столицы и пригородов безопасным и комфортным общественным транспортом, – подчеркнул генпримар.

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