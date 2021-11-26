На столичных улицах А. Щусева и А. Бернардацци идёт ремонт тротуаров (ФОТО)

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Как рассказал генпримар Ион Чебан, в настоящее время на улице А. Щусева работы ведутся одновременно на трёх участках: В. Пыркэлаб – А. Пушкина, А. Пушкина – Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони и Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – Н. Йорга.

В настоящее время покрытие укладывается на чётной стороне улицы, а в ближайшие дни начнутся работы и на другой стороне.

На улице А. Бернардацци работы в настоящее время ведутся на отрезке от улицы А. Пушкина до улицы М. Эминеску. Здесь осуществляются замена бордюров, укладка плитки и восстановление проезжей части.

В итоге на улице А. Бернардацци будут новые тротуары, отремонтированная проезжая часть, обустроенные парковочные места и современное освещение, от улицы А. Пушкина до улицы П. Халиппа. Ремонт улицы продолжится и в 2022 году.

Мы приносим извинения гражданам за причинённые неудобства, но работы проводятся для вашего комфорта в дальнейшем и для модернизации города, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

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