На столичном Еврейском кладбище будет вестись видеонаблюдение, а наказание за акты вандализма ужесточат

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Министерство образования, культуры и исследований распорядилось установить систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности на территории Еврейского кладбища в Кишинёве после актов вандализма и осквернения 82 могил. Столичная полиция накануне возбудила уголовное дело для установления всех обстоятельств инцидента и виновных в этом преступлении. В то же время на заседании правительства был представлен законопроект об ужесточении наказания за подобные деяния.

В частности, за проявление религиозной нетерпимости предлагается ввести санкции в виде штрафа в размере от 750 до 950 условных единиц, от 180 до 240 часов общественных работ или от 2 до 4 лет тюремного заключения. В то же время штраф за осквернение могил хотят увеличить в 2 раза: с 18 до 36 условных единиц.

– Мы осуждаем то, что произошло 2 ноября на Еврейском кладбище. На эти преступления нужен жёсткий ответ. Мы – цивилизованное государство, мы чтим память предков, всех, кто жил на этой земле, вне зависимости от этнической принадлежности. Подобные деяния должны наказываться по всей строгости закона, – подчеркнул премьер Ион Кику.

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