На столичном бульваре Дачия обустраивается велодорожка с двумя направлениями движения

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Велодорожка создаётся путем укладки тротуарной плитки и будет проходить по нечетной части бульвара Дачия, от бульвара Дечебал до улицы Николая Зелинского.

Кроме того, рядом с велодорожкой обустраиваются парковочные места. Одновременно на бульваре полностью восстанавливаются пешеходная зона и вся система общественного освещения.

Ранее на данном участке был проведен ремонт проезжей части в местах движения общественного транспорта с обеих сторон путем укрепления основания дороги и смены асфальтобетонного покрытия на всем дорожном покрытии на 16 тыс. м². Осталось лишь нанести слой износа, когда возобновятся работы по горячему асфальтированию.

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