На столичной улице Алеку Руссо наносят дорожную разметку

На столичной улице Алеку Руссо наносят дорожную разметку

Работы продлятся до конца текущей недели.

Далее будет нанесена дорожная разметка на бульваре Мирча чел Бэтрын в секторе Чеканы, где тоже была отремонтирована дорога. Ранее дорожная разметка была нанесена на улице Каля Ешилор, где был заменён слой асфальта.

В настоящее время муниципальные службы сосредоточены на обновлении разметки на пешеходных переходах, в первую очередь возле образовательных учреждений, и разметки на полосах для общественного пассажирского транспорта, а также на остановках, уточнили в примарии.

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