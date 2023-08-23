На столичной улице Алеку Руссо наносят дорожную разметку

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Работы продлятся до конца текущей недели.

Далее будет нанесена дорожная разметка на бульваре Мирча чел Бэтрын в секторе Чеканы, где тоже была отремонтирована дорога. Ранее дорожная разметка была нанесена на улице Каля Ешилор, где был заменён слой асфальта.

В настоящее время муниципальные службы сосредоточены на обновлении разметки на пешеходных переходах, в первую очередь возле образовательных учреждений, и разметки на полосах для общественного пассажирского транспорта, а также на остановках, уточнили в примарии.

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